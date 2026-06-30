Воронежский губернатор сообщил об отбое ракетной опасности в регионе

Ракетную опасность отменили на территории Воронежской области в 10:28 вторника, 30 июня. Об этом губернатор Александр Гусев сообщил в своём канале в мессенджере МАКС.
Информации о сбитых воздушных целях не поступало.
Ранее стало известно, что тревожные сирены при ракетной опасности теперь звучат дважды. Такое указание дал глава региона.
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