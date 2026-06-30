Готовившим теракты троим россиянам вынесли приговор

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор троим гражданам России, признанным виновными в подготовке террористических актов по заданию украинских спецслужб. Фигуранты получили сроки до 25 лет лишения свободы. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Следствие установило, что осужденные планировали серию терактов на территории Костромской, Смоленской и Тульской областей. В ходе процесса фигурантам предъявили обвинения по шести статьям Уголовного кодекса, включая государственную измену, участие в террористическом сообществе и покушение на теракт.
Суд назначил осужденным наказание в виде лишения свободы на сроки от 12 до 25 лет с отбыванием в колонии строгого режима. При этом первые 4−5 лет срока преступники проведут в тюрьме. Помимо длительного заключения, каждому из них назначен крупный денежный штраф.