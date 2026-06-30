Готовившим теракты троим россиянам вынесли приговор

Суд назначил осужденным наказание в виде лишения свободы на сроки от 12 до 25 лет с отбыванием в колонии строгого режима. При этом первые 4−5 лет срока преступники проведут в тюрьме. Помимо длительного заключения, каждому из них назначен крупный денежный штраф.