Продавали доступ к чужим аккаунтам: в Магнитогорске задержали организатора и троих участников преступной схемы

В ведомствах напоминают, что с 1 сентября 2025 года передача или продажа аккаунтов и сим-карт посторонним влечет серьезные последствия — от штрафов до уголовной ответственности. Запрещена также безвозмездная передача регистрационных данных. Такие меры призваны усилить защиту персональных данных и борьбу с мошенничеством в цифровой среде.