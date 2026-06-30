В Самаре госпитализировали обвиняемую по «делу Тарховых»

Уголовное дело об убийстве Виктора и Натальи Тарховых возбудили в феврале 2025 года, после того как они пропали без вести. Тогда же была задержана и арестована Екатерина Тархова, внучка погибших, которая рассказала, что вместе с сообщником Дмитрием Метревели отравила дедушку с бабушкой, расчленила их тела, заморозила с помощью жидкого азота и избавилась от останков. Дмитрий Метревели скрылся за границей.