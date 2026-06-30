Хабаровская таможня выявила контрабанду леса в Китай на 9 млн рублей

В Хабаровском крае таможенное управление выявило факт незаконного вывоза за рубеж более 323 кубометров пиломатериалов из ясеня маньчжурского. Общая сумма ущерба составила 9,1 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как сообщили в пресс-службе ведомства, компания, занимающаяся экспортом лесоматериалов, при оформлении таможенных деклараций предоставляла недостоверные сведения о происхождении и производителе товаров. Таким образом обвиняемым удалось вывезти в Китай 323,14 кубометра древесины.
— В России уголовная ответственность за контрабанду стратегически важных товаров (в том числе лесоматериалов) наступает, если стоимость этих товаров превышает 100 тысяч рублей, — объяснил заместитель начальника Хабаровской таможни Роман Журавлев.
Теперь двум сотрудникам компании грозит реальный срок по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов. Материалы дела передали следователям, которые установят причастность других лиц к незаконному вывозу древесины за рубеж.
Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет, а также штраф в размере до двух миллионов рублей.
Напомним, что в начале июня в Хабаровске за контрабанду леса на 1,6 миллиарда рублей осудили двух жителей Приморья. За вывоз древесины в Китай они получили 10 и 11 лет исправительной колонии.