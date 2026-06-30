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В Башкирии многодетная семья едва не погибла в огне

Многодетная семья из Белорецка спаслась от пожара благодаря извещателю.

Источник: МЧС РФ

Ранним утром 30 июня в частном доме в переулке Пуховском в Белорецке едва не произошла трагедия. Как рассказали в МЧС по Башкирии, дома спала многодетная семья — двое взрослых и четверо детей в возрасте от 5 до 13 лет, но ночную тишину нарушили странные хлопки. Мать проснулась от подозрительных звуков, вышла на крыльцо и увидела, что во дворе горит сарай, а огонь уже перекидывается через хозяйственные постройки на жилой дом.

Женщина мгновенно разбудила мужа и детей. В этот момент в доме сработал автономный пожарный извещатель, а внутрь уже проник дым. Понимая, что оставаться в здании опасно, семья экстренно покинула помещение.

На место вызова оперативно прибыли подразделения МЧС России и Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям, которые ликвидировали возгорание. В результате никто из людей не пострадал. Сейчас семья находится в безопасности, временно они переехали жить к бабушке.

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