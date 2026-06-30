В Башкирии многодетная семья едва не погибла в огне

Ранним утром 30 июня в частном доме в переулке Пуховском в Белорецке едва не произошла трагедия. Как рассказали в МЧС по Башкирии, дома спала многодетная семья — двое взрослых и четверо детей в возрасте от 5 до 13 лет, но ночную тишину нарушили странные хлопки. Мать проснулась от подозрительных звуков, вышла на крыльцо и увидела, что во дворе горит сарай, а огонь уже перекидывается через хозяйственные постройки на жилой дом.