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В Нижегородской области фура протаранила 17 автомобилей

Утром 30 июня в деревне Ольгино Нижегородской области произошло массовое ДТП с участием 18 транспортных средств. Водитель грузового автомобиля не соблюдал дистанцию и столкнулся с 17 попутными машинами.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Массовое ДТП с участием 18 транспортных средств произошло утром 30 июня в деревне Ольгино Нижегородской области. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля не соблюдал безопасную дистанцию и совершил столкновение с 17 машинами, двигавшимися в попутном направлении. Авария произошла на оживленном участке трассы в городском округе Нижний Новгород.

Несмотря на серьезные механические повреждения автомобилей, медицинская помощь никому из участников происшествия не потребовалась — пострадавших нет.

В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.