В Нижегородской области фура протаранила 17 автомобилей

Массовое ДТП с участием 18 транспортных средств произошло утром 30 июня в деревне Ольгино Нижегородской области. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
По предварительной информации, водитель грузового автомобиля не соблюдал безопасную дистанцию и совершил столкновение с 17 машинами, двигавшимися в попутном направлении. Авария произошла на оживленном участке трассы в городском округе Нижний Новгород.
Несмотря на серьезные механические повреждения автомобилей, медицинская помощь никому из участников происшествия не потребовалась — пострадавших нет.
В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.