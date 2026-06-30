В Крыму автомобиль сорвался с горы Клементьева

Всего, по данным регионального МЧС, в спасательной операции участвовали шесть человек и две единицы техники.
Как уточняет РИА Новости, автомобиль сорвался с высоты 350 метров, находившаяся за рулем женщина выжила.
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