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В Крыму автомобиль сорвался с горы Клементьева

ЧП произошло возле поселка городского типа Коктебель, на горе Клементьева. Как проинформировали в МЧС региона, благодаря быстрым действиям спасателей, водителя удалось вовремя обнаружить и передать медикам скорой помощи.

Источник: Российская газета

Всего, по данным регионального МЧС, в спасательной операции участвовали шесть человек и две единицы техники.

Как уточняет РИА Новости, автомобиль сорвался с высоты 350 метров, находившаяся за рулем женщина выжила.

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