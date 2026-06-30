Скончалась известный нижегородский педагог-математик Алла Баранова

С 1973 по 1977 год работала младшим научным сотрудником в Горьковском инженерно-строительном институте им. Чкалова, затем была зачислена на должность старшего преподавателя кафедры строительной и теоретической механики. В 1988 году ее перевели на место доцента этой же кафедры, а в 2004 году она продолжила работу на кафедре теоретической механики, где трудилась до выхода на пенсию в 2014 году.