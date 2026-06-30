Скончалась известный нижегородский педагог-математик Алла Баранова

В Нижнем Новгороде скончалась кандидат физико-математических наук, доцент кафедры теоретической механики ННГАСУ Алла Баранова. Ей было 87 лет, сообщили в пресс-службе вуза.
Алла Сергеевна родилась 15 мая 1939 года в Горьком. В 1962 году окончила физический факультет Горьковского госуниверситета им. Лобачевского по специальности «Физика» и уже через год начала работать в ГИФТИ, где прошла путь от младшего научного сотрудника до старшего инженера-конструктора.
В 1973 году нижегородка окончила аспирантуру Университета Лобачевского по специальности «Физика твёрдого тела», а в 1974 году защитила диссертацию и получила учёную степень кандидата физико-математических наук.
С 1973 по 1977 год работала младшим научным сотрудником в Горьковском инженерно-строительном институте им. Чкалова, затем была зачислена на должность старшего преподавателя кафедры строительной и теоретической механики. В 1988 году ее перевели на место доцента этой же кафедры, а в 2004 году она продолжила работу на кафедре теоретической механики, где трудилась до выхода на пенсию в 2014 году.
После завершения педагогической деятельности в вузе Алла Сергеевна продолжила помогать нижегородским школьникам и выпускникам в подготовке по физике и математике.
Прощание с погибшей состоится 1 июля 2026 года на Бугровском кладбище.
Редакция сайта pravda-nn.ru выражает искренние соболезнования родным и близким Аллы Сергеевны.
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