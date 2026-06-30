Правительство Монако официально подтвердило, что мощный взрыв в центре города, произошедший вечером 29 июня, был вызван детонацией заминированной посылки.
Взрыв прогремел вчера около 21:00 недалеко от площади де Мюлен. По официальным данным, двое взрослых и ребенок госпитализированы в клиники Ниццы. Еще четверо пострадавших обратились за помощью самостоятельно: у двоих легкие травмы, остальные находятся в состоянии шока.
Система видеонаблюдения зафиксировала подозреваемого, который скрылся с места преступления в сторону французского муниципалитета Босолей. В настоящее время доступ в княжество ограничен, начато судебное расследование. К ликвидации последствий были привлечены 50 пожарных и 84 сотрудника полиции.
Здание, в котором произошел взрыв, полностью оцеплено и взято под охрану. Генеральный прокурор Монако намерен представить первые результаты расследования во вторник.
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что к взрыву могут быть причастны спецслужбы Украины.