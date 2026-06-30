Власти Монако: при теракте была использована заминированная посылка

Взрыв прогремел вчера около 21:00 недалеко от площади де Мюлен. По официальным данным, двое взрослых и ребенок госпитализированы в клиники Ниццы. Еще четверо пострадавших обратились за помощью самостоятельно: у двоих легкие травмы, остальные находятся в состоянии шока.