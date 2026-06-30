Всех подозреваемых в убийстве студента-историка ОмГУ отправили за решетку

Во вторник, 30 июня 2026 года, Следственный комитет по Омской области объявил об избрании меры пресечения в отношении еще двоих подозреваемых в убийстве студента факультета истории, теологии и международных отношений ОмГУ.
Двум подозреваемым, как и остальным, избрали меру пресечения на время расследования в виде заключения под стражу. В понедельник, 30 июня 2026 года, по инициативе следствия судом четверым обвиняемым избрали ту же меру.
Таким образом, все шестеро злодеев, среди которых трое парней и трое девушек, сейчас находятся за решеткой, где, по всей видимости, останутся на время расследования и суда.
Напомним, 20-летний Александр Трипутень пропал 20 июня 2026 года, его тело нашли замотанным в пакеты 26 июня 2026 года на заброшенной территории.
«По версии следствия, 20 июня шестеро фигурантов в возрасте от 20 до 24 лет, связав руки и ноги 20-летнему студенту скотчем, переместили его к заброшенному зданию по улице 10 лет Октября в городе Омске, где нанесли последнему множественные удары ножом в области шеи и грудной клетки. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщили в СКР по Омской области.
По одной из версий, парня убили из корыстных побуждений, по другой — одна из девушек заявила о своей сильной личной неприязни к Александру, поскольку он настойчиво добивался ее внимания. Возбуждено уголовное дело об убийстве, расследование которого под свой контроль взял глава СК РФ Александр Бастрыкин.