Всех подозреваемых в убийстве студента-историка ОмГУ отправили за решетку

«По версии следствия, 20 июня шестеро фигурантов в возрасте от 20 до 24 лет, связав руки и ноги 20-летнему студенту скотчем, переместили его к заброшенному зданию по улице 10 лет Октября в городе Омске, где нанесли последнему множественные удары ножом в области шеи и грудной клетки. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщили в СКР по Омской области.