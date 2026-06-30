Мужчину осудили за покушение на убийство знакомого в Дзержинске

Мужчину признали виновным в покушении на убийство знакомого в Дзержинске, сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
Следствием и судом установлено, что в августе 2025 года мужчина, находясь в квартире дома на улице Грибоедова, во время конфликта ударил своего знакомого ножом в область живота и спины.
«С полученными телесными повреждениями потерпевший был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь, благодаря чему он остался жив», — рассказали в СК.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что председатель СК России Александр Бастрыкин запросил информацию о ходе расследования убийства молодого человека в Нижнем Новгороде.