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Мужчину осудили за покушение на убийство знакомого в Дзержинске

Он ударил приятеля ножом в живот и спину.

Источник: Время

Мужчину признали виновным в покушении на убийство знакомого в Дзержинске, сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Следствием и судом установлено, что в августе 2025 года мужчина, находясь в квартире дома на улице Грибоедова, во время конфликта ударил своего знакомого ножом в область живота и спины.

«С полученными телесными повреждениями потерпевший был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь, благодаря чему он остался жив», — рассказали в СК.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что председатель СК России Александр Бастрыкин запросил информацию о ходе расследования убийства молодого человека в Нижнем Новгороде.