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ВСУ атаковали молокозавод в Мелитополе, есть повреждения

Балицкий: ВСУ ударили по молокозаводу в запорожском Мелитополе, есть повреждения.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн — РИА Новости. ВСУ ударили по молокозаводу в Мелитополе, повреждены пять грузовых автомобилей и кровля склада, пострадавших нет, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«В городе Мелитополе пострадала территория молокозавода: повреждены пять грузовых автомобилей и кровля складского помещения», — написал Балицкий в своем канале на платформе «Макс».

Он отметил, что пострадавших нет.

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