Следователи начали проверку из-за разрушающегося памятника в Дзержинске

Постамент на площади Маяковского был установлен в 1965 году и с тех пор не ремонтировался. Из-за этого со временем там стала отваливаться гранитная плитка, а по всему памятнику образовались трещины. При этом в 2024 году на ремонтные работы были выделены деньги, однако никаких попыток привести объект в нормальное состояние предпринято не было.