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Следователи начали проверку из-за разрушающегося памятника в Дзержинске

Постамент на площади Маяковского был установлен в 1965 году и с тех пор не ремонтировался.

Следователи начали проверку из-за разрушающегося памятника Владимиру Маяковскому в Дзержинске. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Постамент на площади Маяковского был установлен в 1965 году и с тех пор не ремонтировался. Из-за этого со временем там стала отваливаться гранитная плитка, а по всему памятнику образовались трещины. При этом в 2024 году на ремонтные работы были выделены деньги, однако никаких попыток привести объект в нормальное состояние предпринято не было.

Следователи организовали проверку.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что вандалы разгромили кладбище в поселке Досчатом около Выксы.