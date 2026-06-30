Площадь лесных пожаров в Красноярском крае уменьшилась до 223 тысяч га

Днем 30 июня в лесах Красноярского края зарегистрировали 151 пожар на площади 223,3 тысячи га. Больше всего очагов — в Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском, Эвенкийском, Таймырском и Богучанском округах. Возникли они из-за гроз.
Сейчас борьбу с огнем ведут более двух тысяч человек, в том числе из других регионов страны. Помощь специалистам оказывают лесопользователи. Для мониторинга ситуации используют беспилотники.
Обстановку осложняют труднодоступность очагов, жаркая погода и высокая грозовая активность на севере региона, а также поврежденные шелкопрядом участки тайги.
В региональном Лесопожарном центре уточнили, что обстановка остается сложной, но контролируемой. Угрозы населенным пунктам нет. Ситуацию в круглосуточном режиме координирует оперативный штаб.
«Есть важный результат: уже несколько дней подряд количество ликвидированных пожаров превышает число новых очагов. Это значит, что принимаемые меры дают результат», — подчеркнул Михаил Котюков, губернатор Красноярского края.
За минувшие сутки специалисты потушили 40 лесных пожаров на площади 33,4 тысячи га. Еще 16 возгораний локализовали на площади 55 тысяч га.