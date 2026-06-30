Известный педагог-математик Алла Баранова скончалась в Нижнем Новгороде

Алла Сергеевна родилась в 1939 году в Горьком, окончила физфак ГГУ им. Лобачевского, работала в ГИФТИ, затем — в Горьковском инженерно‑строительном институте. В 1974 году защитила кандидатскую диссертацию. До 2014 года преподавала на кафедре теоретической механики, а после выхода на пенсию помогала школьникам и выпускникам в изучении физики и математики.