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Известный педагог-математик Алла Баранова скончалась в Нижнем Новгороде

Прощание состоится 1 июля в 11:00 на Бугровском кладбище.

В Нижнем Новгороде на 88‑м году жизни скончалась педагог, кандидат физико‑математических наук Алла Сергеевна Баранова. Об этом сообщила пресс‑служба ННГАСУ.

Алла Сергеевна родилась в 1939 году в Горьком, окончила физфак ГГУ им. Лобачевского, работала в ГИФТИ, затем — в Горьковском инженерно‑строительном институте. В 1974 году защитила кандидатскую диссертацию. До 2014 года преподавала на кафедре теоретической механики, а после выхода на пенсию помогала школьникам и выпускникам в изучении физики и математики.

Коллеги и ученики помнят её как чуткого наставника и талантливого педагога. Прощание состоится 1 июля в 11:00 на Бугровском кладбище.

Ранее на 105-м году жизни скончалась нижегородский фронтовик Ефимия Репетилова.