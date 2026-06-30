В Нижегородской области завели дело на мужчину за размещение призывов к террору в мессенджере

Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области совместно с Центром противодействия экстремизму ГУ МВД выявили и пресекли противоправную деятельность местного жителя, подозреваемого в распространении публичных призывов к террористической деятельности, сообщили в УФСБ России по региону.
По данным следствия, злоумышленник через общедоступный канал в одном из мессенджеров разместил 10 изображений с призывами, оправданием и пропагандой терроризма. Павловским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Нижегородской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ.
В настоящий момент проводятся оперативно‑розыскные мероприятия по выявлению возможных соучастников и установлению иных эпизодов преступной деятельности фигуранта.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Кстова по подозрению в госизмене.