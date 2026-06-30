Прокуратура взяла на контроль массовое ДТП в Нижегородской области

Как сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области, авария произошла сегодня, 30 июня 2026 года, около 7:50 утра. По предварительной информации правоохранителей, водитель грузового автомобиля не выдержал безопасную дистанцию и протаранил скопившиеся на трассе транспортные средства.