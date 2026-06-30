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Прокуратура взяла на контроль массовое ДТП в Нижегородской области

В полиции уточнили время и обстоятельства масштабной аварии в Ольгино, виновником которой стал водитель грузовика.

Обстоятельства массового ДТП с участием 17 автомобилей в районе Ольгино, а также ликвидация его последствий находятся на контроле прокуратуры Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области, авария произошла сегодня, 30 июня 2026 года, около 7:50 утра. По предварительной информации правоохранителей, водитель грузового автомобиля не выдержал безопасную дистанцию и протаранил скопившиеся на трассе транспортные средства.

Это продолжение ситуации с утренним затором на Богородской трассе. На месте происшествия продолжают работать сотрудники ГИБДД, которые регулируют движение и оформляют аварию. К настоящему моменту за медицинской помощью никто из участников масштабного столкновения не обращался.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали в ДТП с грузовиками и микроавтобусом под Бором.