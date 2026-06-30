Прокуратура взяла на контроль массовое ДТП в Нижегородской области

Обстоятельства массового ДТП с участием 17 автомобилей в районе Ольгино, а также ликвидация его последствий находятся на контроле прокуратуры Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Как сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области, авария произошла сегодня, 30 июня 2026 года, около 7:50 утра. По предварительной информации правоохранителей, водитель грузового автомобиля не выдержал безопасную дистанцию и протаранил скопившиеся на трассе транспортные средства.
Это продолжение ситуации с утренним затором на Богородской трассе. На месте происшествия продолжают работать сотрудники ГИБДД, которые регулируют движение и оформляют аварию. К настоящему моменту за медицинской помощью никто из участников масштабного столкновения не обращался.
Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали в ДТП с грузовиками и микроавтобусом под Бором.