Семьи виновных в изнасиловании мальчика в лагере не чувствуют вины

Тренер по тайскому боксу Денис Ч. об этих эпизодах знал. Но вместо вызова полиции и скорой помощи он «наказал» агрессоров лишь физическими упражнениями. Одна из мам другого ребенка, не замешанного в истории, позже опубликовала запись разговора с тренером, где рассказала об издевательствах над своим сыном. Ответ Дениса Ч. поразил ее своим равнодушием: «А что мне надо сделать? Они здесь дерутся каждый с каждым на дню по тридцать раз. Они мальчики, у них это сплошь и рядом, что они друг друга журят и еще что-то».