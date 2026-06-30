Семьи виновных в изнасиловании мальчика в лагере не чувствуют вины

Суд встал на сторону семьи мальчика, пережившего групповое надругательство в спортивном лагере. Размер компенсации за моральный вред, взысканный с лагеря и родителей обидчиков, увеличили почти в три раза. Однако ставить точку в этом громком разбирательстве рано. Трое из четырех семей нападавших считают себя ненадлежащими ответчиками по гражданскому иску прокуратуры о взыскании компенсации морального вреда.
Подробности шокирующей истории — в материале krsk.aif.ru.
Иллюзия безопасности.
Жизнь младшеклассника разделилась на «до» и «после» в июне 2025 года. Обычная поездка на спортивные сборы обернулась трагедией. Детей разных возрастов заселили в один домик. Старшие воспитанники быстро почувствовали власть и установили свои «законы». Четверо подростков от 11 до 13 лет сначала жестоко избили 10-летнего мальчика, а затем накрыли ему голову подушкой и надругались над ним с помощью бутылки из-под минеральной воды. Через два дня насилие повторилось.
Тренер по тайскому боксу Денис Ч. об этих эпизодах знал. Но вместо вызова полиции и скорой помощи он «наказал» агрессоров лишь физическими упражнениями. Одна из мам другого ребенка, не замешанного в истории, позже опубликовала запись разговора с тренером, где рассказала об издевательствах над своим сыном. Ответ Дениса Ч. поразил ее своим равнодушием: «А что мне надо сделать? Они здесь дерутся каждый с каждым на дню по тридцать раз. Они мальчики, у них это сплошь и рядом, что они друг друга журят и еще что-то».
В итоге суд отправил наставника на 1,5 года в колонию общего режима и обязал выплатить пострадавшим 300 тысяч рублей. Мужчина отказался признавать свою вину.
Считают себя «ненадлежащими ответчиками».
Сами же юные истязатели реального срока избежали — в силу возраста их лишь поместили в центр для трудных подростков. Вполне возможно, что дети, не прочувствовавшие ответственности за свое преступление, могут пойти на подобные поступки и в дальнейшем.
Впрочем, откуда растут ноги, понятно из поведения их родителей. По словам юриста пострадавшей семьи Руслана Мальцева, вину признала только одна мать. Остальные считают себя «ненадлежащими ответчиками» — то есть теми, кто привлечены к делу ошибочно и не должен отвечать по предъявленному иску.
У суда на этот счет другое мнение. Предыдущая инстанция оценила тяжелейшую психологическую травму и испорченное детство мальчика в довольно скромные суммы: с самого учреждения взыскали 200 тыс. рублей, а с семей нападавших — 150 тыс. рублей суммарно. На эти средства родители, воспитывающие еще двоих детей, не смогли бы перебраться в другой город-миллионник, чтобы вырвать сына из триггерной среды и оставить позади пережитый кошмар.
Накануне Коллегия Красноярского краевого суда пересмотрела дело в пользу потерпевших.
«С лагеря взыскали 500 тыс. рублей вместо 200 тыс. рублей. Мы удовлетворены этой суммой, — рассказал krsk.aif.ru представитель пострадавшей семьи Руслан Мальцев. — Что касается родителей, то здесь размер компенсации тоже увеличили — до 400 тыс. рублей с трех семей. В совокупности со всеми обстоятельствами, мы с размером компенсации со стороны родителей не согласны и намерены подать кассационную жалобу».
Травля вместо раскаяния.
Позиция красноярских родителей, не желающих отвечать за дикие поступки своих сыновей, поражает. Однако в аналогичном громком деле, прогремевшем в соседней Республике Тыва в 2023 году, мама пострадавшего мальчика столкнулась с еще более жестким сопротивлением и откровенной травлей со стороны семей насильников.
Там трое подростков неоднократно издевались над ребенком в уличном туалете. Здоровье школьника пострадало настолько, что ему потребовались две сложные операции в одной из столичных клиник. Впереди мальчика ждало не только тяжелое физическое восстановление, но и длительная реабилитация у психолога.
И пока врачи спасали искалеченного ребенка, родственники истязателей перешли в агрессивное наступление. По словам мамы мальчика Айзы, все время, пока шли расследование и суд, семье поступали угрозы. Родные обидчиков зашли так далеко, что цинично пытались обвинить в насилии отчима ребенка. Спасаясь от непрекращающегося давления, семье пришлось несколько раз менять место жительства.
В отличие от красноярской истории, тувинские фигуранты на момент вынесения приговора были старше 14 лет и понесли суровое наказание — от 7 до почти 10 лет реального лишения свободы. По иску прокуратуры компенсацию семье жертвы суд увеличил с двух до пяти миллионов рублей. Впрочем, Айза сомневается, что когда-нибудь реально получит эти деньги от семей преступников. Сейчас они с сыном по-прежнему вынуждены тщательно скрывать свои координаты из соображений безопасности.
Напомним, недавно в Туве пьяный мужчина ворвался в оздоровительный лагерь и избил палкой детей.