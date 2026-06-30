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На базе отдыха под Челябинском произошла стрельба, есть пострадавшие

В Копейске на базе «Курочкино» произошла стрельба после ссоры между компаниями отдыхающих. Трое человек ранены, их состояние оценивается как легкое. Подозреваемый находится в изоляторе, остальные участники конфликта дают показания в отделе МВД.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Конфликт между компаниями отдыхающих на базе «Курочкино» в Копейске перерос в стрельбу из травматического оружия. В результате инцидента трое человек получили ранения. Об этом сообщает портал 74.ru.

По предварительной информации, ссора между посетителями базы произошла в ходе совместного отдыха. В разгар конфликта один из участников применил травматический пистолет. Все трое пострадавших получили травмы, которые медики предварительно оценили как легкие.

Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого в стрельбе — его поместили в изолятор временного содержания, а остальных участников конфликта доставили в отдел МВД по Копейску для дальнейшего разбирательства.

На данный момент правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.