На базе отдыха под Челябинском произошла стрельба, есть пострадавшие

Конфликт между компаниями отдыхающих на базе «Курочкино» в Копейске перерос в стрельбу из травматического оружия. В результате инцидента трое человек получили ранения. Об этом сообщает портал 74.ru.
По предварительной информации, ссора между посетителями базы произошла в ходе совместного отдыха. В разгар конфликта один из участников применил травматический пистолет. Все трое пострадавших получили травмы, которые медики предварительно оценили как легкие.
Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого в стрельбе — его поместили в изолятор временного содержания, а остальных участников конфликта доставили в отдел МВД по Копейску для дальнейшего разбирательства.
На данный момент правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.