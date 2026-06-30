«Наложит проклятие на меня и мою семью». Минчанка украла деньги и ювелирные украшения у пенсионерки после угроз экстрасенса

Минчанка украла деньги и драгоценности у пенсионерки после угроз экстрасенса. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.
В милицию обратилась 69-летняя женщина, у которой из квартиры пропали ювелирные украшения, а с банковской карты — деньги, включая пенсию.
Как установили сотрудники Фрунзенского РУВД, кражу совершила 44-летняя минчанка, ухаживавшая за пенсионеркой. Женщина признала свою вину. По ее словам, преступление она совершила под влиянием «экстрасенса».
В одной из соцсетей жительница Минска нашла так называемого ясновидящего и обратилась к нему за помощью в личных вопросах. Но вместо помощи он начал требовать деньги, утверждая про порчу, наложенную на женщину.
— Если я не перечислю денежные средства, наложит проклятие на меня и мою семью, — сообщила минчанка.
Под давлением со стороны незнакомца, женщина украла у своей подопечной деньги и ювелирные украшения, которые сдала в ломбард. Полученные деньги (речь идет примерно про 7000 рублей), она перевела на счет экстрасенса.
По указанному факту заведено уголовное дело.
Ранее белоруска рассказала, как пообщалась с ясновидящей из телешоу и об ее угрозах: «Когда начнете хоронить детей, тогда вы поймете».
Тем временем в Быхове женщина продала квартиру матери и набрала кредитов, чтобы снять родовое проклятие: «Невозможно было переубедить, она где-то летала: три порчи, три гроба ей будет».
Кроме того, белорус сжег свой дачный дом из-за углей в мангале.