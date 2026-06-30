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Стали известны подробности об убийце 12-летней школьницы в Сибири

Подозреваемый освободился из мест лишения свободы месяц назад.

В Кемерове продолжается расследование резонансного убийства 12-летней девочки, тело которой нашли на кладбище в Кировском районе. Стали известны новые шокирующие подробности о личности подозреваемого — 54-летнего местного жителя.

Как сообщают VSE42.RU со ссылкой на источник, мужчина провёл в местах лишения свободы последние 20 лет. Он был судим за тяжкие преступления: убийство, разбой и преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Мужчина освободился буквально месяц назад. Условно-досрочного освобождения у него не было — он отбыл полный срок.

Однако практически сразу после выхода на свободу он вновь совершил нападение на ребёнка.

Тело пропавшей школьницы обнаружили на городском кладбище. Девочка ушла из дома и перестала выходить на связь — начались поиски, которые завершились трагедией.

Глава Следственного комитета РФ взял расследование под личный контроль. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии и проверяют подозреваемого на причастность к другим преступлениям.