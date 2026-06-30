Стали известны подробности об убийце 12-летней школьницы в Сибири

Как сообщают VSE42.RU со ссылкой на источник, мужчина провёл в местах лишения свободы последние 20 лет. Он был судим за тяжкие преступления: убийство, разбой и преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Мужчина освободился буквально месяц назад. Условно-досрочного освобождения у него не было — он отбыл полный срок.