Стали известны подробности об убийце 12-летней школьницы в Сибири

В Кемерове продолжается расследование резонансного убийства 12-летней девочки, тело которой нашли на кладбище в Кировском районе. Стали известны новые шокирующие подробности о личности подозреваемого — 54-летнего местного жителя.
Как сообщают VSE42.RU со ссылкой на источник, мужчина провёл в местах лишения свободы последние 20 лет. Он был судим за тяжкие преступления: убийство, разбой и преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Мужчина освободился буквально месяц назад. Условно-досрочного освобождения у него не было — он отбыл полный срок.
Однако практически сразу после выхода на свободу он вновь совершил нападение на ребёнка.
Тело пропавшей школьницы обнаружили на городском кладбище. Девочка ушла из дома и перестала выходить на связь — начались поиски, которые завершились трагедией.
Глава Следственного комитета РФ взял расследование под личный контроль. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии и проверяют подозреваемого на причастность к другим преступлениям.