В Нижнем Новгороде простятся с известным педагогом-математиком Аллой Барановой

Алла Сергеевна родилась 15 мая 1939 года в Горьком. В 1962 году окончила физический факультет Горьковского госуниверситета, затем работала в Горьковском исследовательском физико-техническом институте, прошла путь от младшего научного сотрудника до старшего инженера-конструктора. В 1974 году защитила кандидатскую диссертацию по физике твёрдого тела. С 1977 года и до выхода на пенсию в 2014 году работала в инженерно-строительном институте. Начинала с должности старшего преподавателя, затем стала доцентом на кафедрах строительной и теоретической механики.