Миллионные штрафы и конфискация: волгоградцев осудили за контрафакт алкоголя

В Волгоградской области суд вынес приговор трем мужчинам 59, 41 и 66 лет, которые готовили и сбывали алкоголь кустарного производства, не соответствующий требованиям ГОСТ. К счастью, их продукцией никто не отравился. А фигуранты уголовного дела даже не сядут в тюрьму. Как сообщает прокуратура Волгоградской области, все трое заплатят штрафы по 1,2 млн рублей каждый, также у них конфисковали имущество на 2 миллиона.