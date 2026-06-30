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Миллионные штрафы и конфискация: волгоградцев осудили за контрафакт алкоголя

В Волгограде огласили приговор мужчинам, сбывавшим кустарно произведенный алкоголь.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области суд вынес приговор трем мужчинам 59, 41 и 66 лет, которые готовили и сбывали алкоголь кустарного производства, не соответствующий требованиям ГОСТ. К счастью, их продукцией никто не отравился. А фигуранты уголовного дела даже не сядут в тюрьму. Как сообщает прокуратура Волгоградской области, все трое заплатят штрафы по 1,2 млн рублей каждый, также у них конфисковали имущество на 2 миллиона.

Как сообщает прокуратура, мужчины дружно наладили процесс производства левого алкоголя, закупили бутылки, спирт, пищевые красители и ароматизаторы, этикетки. Свою продукцию они продавали под видом алкоголя известных марок.

— В ходе проведения многочисленных пищевых судебных экспертиз установлено, что жидкость в изъятых бутылках является спиртосодержащей и не соответствует требованиям ГОСТ, рассказали в прокуратуре.