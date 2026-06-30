Бастрыкин заинтересовался разрушением исторического памятника в Дзержинске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту ненадлежащего содержания памятника, являющегося объектом культурного наследия, в Дзержинске. Об этом сообщили в информационном центре СК России.
Поводом для внимания руководства ведомства стали публикации в социальных сетях. Постамент был установлен еще в 1965 году, однако его ремонт длительное время не проводился, из-за чего объект пришел в непригодное состояние. На сегодняшний день гранитная облицовка исторического монумента деформировалась и частично обрушилась, а в плитах образовались глубокие трещины. При этом средства на реставрацию выделялись еще в 2024 году, но работы так и не начались.
В СУ СК России по Нижегородской области уже организована процессуальная проверка. Глава ведомства поручил и.о. руководителя регионального следственного управления Александру Дынькову представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом решении. Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате СК.
Ранее сообщалось, что частный пансионат для пожилых в Нижнем Новгороде просит проверить Бастрыкин.