Бастрыкин заинтересовался разрушением исторического памятника в Дзержинске

Поводом для внимания руководства ведомства стали публикации в социальных сетях. Постамент был установлен еще в 1965 году, однако его ремонт длительное время не проводился, из-за чего объект пришел в непригодное состояние. На сегодняшний день гранитная облицовка исторического монумента деформировалась и частично обрушилась, а в плитах образовались глубокие трещины. При этом средства на реставрацию выделялись еще в 2024 году, но работы так и не начались.