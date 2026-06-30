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ФСБ задержала жителя Краснодара, финансировавшего украинских националистов

В Краснодарском крае ФСБ задержала 34-летнего мужчину по подозрению в госизмене. Он переводил деньги украинским вооруженным формированиям, найдя объявление о сборе средств в Telegram.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Управление ФСБ по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя. Его подозревают в государственной измене, выразившейся в финансовой поддержке украинских вооруженных формирований.

По версии следствия, задержанный является сторонником украинской националистической идеологии. Информацию о сборе средств для нужд иностранного объединения он нашел в одном из Telegram-каналов: данные были замаскированы под объявление о продаже товаров.

Правоохранители утверждают, что фигурант осознавал, что переводимые им деньги будут направлены на приобретение военной экипировки и другие цели, идущие вразрез с интересами безопасности Российской Федерации.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). В случае признания вины мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.