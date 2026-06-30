ФСБ задержала жителя Краснодара, финансировавшего украинских националистов

Управление ФСБ по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя. Его подозревают в государственной измене, выразившейся в финансовой поддержке украинских вооруженных формирований.
По версии следствия, задержанный является сторонником украинской националистической идеологии. Информацию о сборе средств для нужд иностранного объединения он нашел в одном из Telegram-каналов: данные были замаскированы под объявление о продаже товаров.
Правоохранители утверждают, что фигурант осознавал, что переводимые им деньги будут направлены на приобретение военной экипировки и другие цели, идущие вразрез с интересами безопасности Российской Федерации.
В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). В случае признания вины мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.