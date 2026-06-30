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Акмолинца подозревают в преступлении, которого он не помнит

В Степногорске полицейские расследуют поджог автомобиля, в котором подозревают пожилого мужчину, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Источник: Nur.kz

Пожар автомобиля в Степногорске: подозреваемый задержан

28 июня в управление полиции Степногорска поступило сообщение о возгорании автомобиля Nissan Primera в поселке Пригородный. В тот же день в полицию обратилась владелица автомобиля, которая сообщила, что около 17:00 неизвестный мужчина умышленно поджег ее транспортное средство.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого — пожилого жителя города, который, по версии следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбил стекло автомобиля и бросил в салон непотушенный окурок сигареты, что привело к возгоранию транспортного средства.

«В ходе следственных действий мужчина пояснил, что в тот день употреблял алкоголь и плохо помнит обстоятельства произошедшего, ссылаясь на сильное алкогольное опьянение», — отметили в департаменте полиции Акмолинской области.

По данному факту проводится досудебное расследование. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, и окончательную правовую оценку действиям подозреваемого даст суд.