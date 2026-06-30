Акмолинца подозревают в преступлении, которого он не помнит

28 июня в управление полиции Степногорска поступило сообщение о возгорании автомобиля Nissan Primera в поселке Пригородный. В тот же день в полицию обратилась владелица автомобиля, которая сообщила, что около 17:00 неизвестный мужчина умышленно поджег ее транспортное средство.