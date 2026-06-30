Акмолинца подозревают в преступлении, которого он не помнит

Пожар автомобиля в Степногорске: подозреваемый задержан
28 июня в управление полиции Степногорска поступило сообщение о возгорании автомобиля Nissan Primera в поселке Пригородный. В тот же день в полицию обратилась владелица автомобиля, которая сообщила, что около 17:00 неизвестный мужчина умышленно поджег ее транспортное средство.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого — пожилого жителя города, который, по версии следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбил стекло автомобиля и бросил в салон непотушенный окурок сигареты, что привело к возгоранию транспортного средства.
«В ходе следственных действий мужчина пояснил, что в тот день употреблял алкоголь и плохо помнит обстоятельства произошедшего, ссылаясь на сильное алкогольное опьянение», — отметили в департаменте полиции Акмолинской области.
По данному факту проводится досудебное расследование. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, и окончательную правовую оценку действиям подозреваемого даст суд.