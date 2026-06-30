На 17-летнего нижегородца завели уголовное дело за пропаганду терроризма

Сотрудники ФСБ совместно с центром по противодействию экстремизму нижегородского главка МВД установили, что подросток создал общедоступный канал в одном из мессенджеров. В нем он разместил 10 изображений, которые, согласно экспертизе, содержали пропаганду и оправдание терроризма. Материалы дела уже переданы в Павловский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Нижегородской области, где в отношении фигуранта возбудили дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ.