На 17-летнего нижегородца завели уголовное дело за пропаганду терроризма

Уголовное дело за публичные призывы к террористической деятельности возбудили в отношении 17-летнего жителя Сосновского района Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службах региональных УФСБ и ГУ МВД России.
Сотрудники ФСБ совместно с центром по противодействию экстремизму нижегородского главка МВД установили, что подросток создал общедоступный канал в одном из мессенджеров. В нем он разместил 10 изображений, которые, согласно экспертизе, содержали пропаганду и оправдание терроризма. Материалы дела уже переданы в Павловский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Нижегородской области, где в отношении фигуранта возбудили дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ.
Помимо этого, правоохранители составили на несовершеннолетнего административный протокол по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ за публичное демонстрирование нацистской атрибутики и символики экстремистских организаций. Сейчас оперативники проводят розыскные мероприятия, чтобы проверить юношу на причастность к другим аналогичным преступлениям и выявить его возможных соучастников.
Ранее сообщалось, что в публичной реабилитации нацизма уличили нижегородца.