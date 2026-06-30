Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На 17-летнего нижегородца завели уголовное дело за пропаганду терроризма

Подросток из Сосновского района публиковал в мессенджере запрещенные изображения и демонстрировал нацистскую символику.

Уголовное дело за публичные призывы к террористической деятельности возбудили в отношении 17-летнего жителя Сосновского района Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службах региональных УФСБ и ГУ МВД России.

Сотрудники ФСБ совместно с центром по противодействию экстремизму нижегородского главка МВД установили, что подросток создал общедоступный канал в одном из мессенджеров. В нем он разместил 10 изображений, которые, согласно экспертизе, содержали пропаганду и оправдание терроризма. Материалы дела уже переданы в Павловский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Нижегородской области, где в отношении фигуранта возбудили дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ.

Помимо этого, правоохранители составили на несовершеннолетнего административный протокол по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ за публичное демонстрирование нацистской атрибутики и символики экстремистских организаций. Сейчас оперативники проводят розыскные мероприятия, чтобы проверить юношу на причастность к другим аналогичным преступлениям и выявить его возможных соучастников.

Ранее сообщалось, что в публичной реабилитации нацизма уличили нижегородца.