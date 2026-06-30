В суд направили дело об убийстве новорожденного, совершенном в Гусеве в 2016 году

В Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летней жительницы Гусева, обвиняемой в убийстве новорожденного внука, совершенном в 2016 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.
«По версии следствия, в апреле 2016 года дома по месту жительства, по улице Вокзальной в Гусеве, у дочери обвиняемой начались роды. Поскольку ребенок был нежеланным для матери девушки, последняя оказала дочери помощь при родах, а затем задушила новорожденного внука, поместила его тело в полиэтиленовый пакет и выбросила в подвальное окно дома, где его наутро обнаружили прохожие», — говорится в сообщении.
Преступление долгое время оставалось нераскрытым. Как сообщили в СК, установить подозреваемую удалось в ходе расследования преступлений прошлых лет. В 2025 году по федеральной базе данных геномной информации удалось установить родителей погибшего младенца. Ими оказались ранее отбывавший наказание в местах лишения свободы гражданин и 17-летняя на тот момент жительница Гусева, беременность для которой являлась нежелательной.
Кроме того, женщине предъявлено обвинение по двум эпизодам мошенничества. По версии следствия, в 2025 году она предоставила двум микрофинансовым организациям ложные сведения о месте работы и размере дохода, получив два займа по 6 тыс. рублей, которые не собиралась возвращать.
Обвиняемая не признала вину в убийстве новорожденного. На время следствия она находилась под стражей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.