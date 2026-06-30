В суд направили дело об убийстве новорожденного, совершенном в Гусеве в 2016 году

«По версии следствия, в апреле 2016 года дома по месту жительства, по улице Вокзальной в Гусеве, у дочери обвиняемой начались роды. Поскольку ребенок был нежеланным для матери девушки, последняя оказала дочери помощь при родах, а затем задушила новорожденного внука, поместила его тело в полиэтиленовый пакет и выбросила в подвальное окно дома, где его наутро обнаружили прохожие», — говорится в сообщении.