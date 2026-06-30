Султану Сарсемалиеву предъявили новые обвинения

Сегодня в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области состоялось важное событие. Государственные обвинители огласили Султану Сарсемалиеву обвинительный акт в новой редакции.
Основные изменения в обвинительном акте:
Эпизоды убийства бывших тестя Максота Карабалина и тещи Насип Отешкалиевой:
По версии следствия, эти убийства были совершены для сокрытия ранее совершенного убийства бывшего шурина Наурыза Мукангалиева.
Обвинение по этим эпизодам дополнено новым квалифицирующим признаком.
Эпизод убийства бывшей свояченицы Мейрамгуль Карабалиной:
Следствие считает, что женщина находилась в беспомощном состоянии: страдала психическим заболеванием, имела инвалидность и не могла защитить себя.
В обвинение добавлены новые квалифицирующие признаки.
Другие изменения:
Незаконное получение пособий по инвалидности и пенсионных выплат на имя погибших родственников теперь квалифицируется как интернет-мошенничество — хищение денежных средств с использованием информационной системы.
Эпизод с продажей домашнего скота потерпевших переквалифицирован с мошенничества на кражу скота.
Исключены обстоятельства, ранее считавшиеся смягчающими наказание: признание вины, раскаяние и наличие у подсудимого пятерых несовершеннолетних детей.
Реакция подсудимого:
После оглашения обвинения судья Зарема Хамидуллина разъяснила Султану Сарсемалиеву все внесенные изменения. Подсудимый уточнил, в чем именно они заключаются.
Дополнительные материалы:
Адвокат потерпевших Шынар Нурмураткызы попросила огласить решение Махамбетского районного суда о разводе Сарсемалиева с Акбаян Мукангалиевой. В 2022 году женщина подала на развод после измены мужа, и суд удовлетворил ее иск. Сам Сарсемалиев против расторжения брака не возражал. Адвокат отметила, что это решение приобщено к материалам уголовного дела для подтверждения стабильного психического состояния Акбаян на момент развода.
Следующее заседание:
Следующее судебное заседание назначено на 7 июля. На нем Султан Сарсемалиев должен сообщить, признает ли он новые обвинения, намерен ли вновь давать показания или останется при ранее данных показаниях. После этого стороны смогут задать свои вопросы.