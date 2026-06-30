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Султану Сарсемалиеву предъявили новые обвинения

В Атырау продолжается суд по делу об убийстве семьи из Жангельдина. Обвиняемому в преступлении Султану Сарсемалиеву предъявили новые пункты обвинения, передает «Ак Жайык».

Источник: Nur.kz

Сегодня в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области состоялось важное событие. Государственные обвинители огласили Султану Сарсемалиеву обвинительный акт в новой редакции.

Основные изменения в обвинительном акте:

  1. Эпизоды убийства бывших тестя Максота Карабалина и тещи Насип Отешкалиевой:

    • По версии следствия, эти убийства были совершены для сокрытия ранее совершенного убийства бывшего шурина Наурыза Мукангалиева.

    • Обвинение по этим эпизодам дополнено новым квалифицирующим признаком.

  2. Эпизод убийства бывшей свояченицы Мейрамгуль Карабалиной:

    • Следствие считает, что женщина находилась в беспомощном состоянии: страдала психическим заболеванием, имела инвалидность и не могла защитить себя.

    • В обвинение добавлены новые квалифицирующие признаки.

  3. Другие изменения:

    • Незаконное получение пособий по инвалидности и пенсионных выплат на имя погибших родственников теперь квалифицируется как интернет-мошенничество — хищение денежных средств с использованием информационной системы.

    • Эпизод с продажей домашнего скота потерпевших переквалифицирован с мошенничества на кражу скота.

    • Исключены обстоятельства, ранее считавшиеся смягчающими наказание: признание вины, раскаяние и наличие у подсудимого пятерых несовершеннолетних детей.

Реакция подсудимого:

После оглашения обвинения судья Зарема Хамидуллина разъяснила Султану Сарсемалиеву все внесенные изменения. Подсудимый уточнил, в чем именно они заключаются.

Дополнительные материалы:

Адвокат потерпевших Шынар Нурмураткызы попросила огласить решение Махамбетского районного суда о разводе Сарсемалиева с Акбаян Мукангалиевой. В 2022 году женщина подала на развод после измены мужа, и суд удовлетворил ее иск. Сам Сарсемалиев против расторжения брака не возражал. Адвокат отметила, что это решение приобщено к материалам уголовного дела для подтверждения стабильного психического состояния Акбаян на момент развода.

Следующее заседание:

Следующее судебное заседание назначено на 7 июля. На нем Султан Сарсемалиев должен сообщить, признает ли он новые обвинения, намерен ли вновь давать показания или останется при ранее данных показаниях. После этого стороны смогут задать свои вопросы.