Султану Сарсемалиеву предъявили новые обвинения

Адвокат потерпевших Шынар Нурмураткызы попросила огласить решение Махамбетского районного суда о разводе Сарсемалиева с Акбаян Мукангалиевой. В 2022 году женщина подала на развод после измены мужа, и суд удовлетворил ее иск. Сам Сарсемалиев против расторжения брака не возражал. Адвокат отметила, что это решение приобщено к материалам уголовного дела для подтверждения стабильного психического состояния Акбаян на момент развода.