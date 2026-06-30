Водителя, устроившего смертельное ДТП на нижегородской трассе, заключили под стражу

Водителя грузового самосвала, который устроил смертельное ДТП в районе 401 км автодороги Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород, заключили под стражу, сообщается в официальном канале объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области в мессенджере МАХ.
Мужчину обвиняют в совершении преступления по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).
Напомним, авария произошла днем 27 июня текущего года. Мужчина, управляя грузовым самосвалом SHACMAN, при обгоне попутного средства пересек сплошную линию и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем KIA. В результате ДТП водитель и пассажир легковушки скончались.
Мужчину заключили под стражу по 26 августа включительно. Постановление суда в законную силу еще не вступило.
Ранее сообщалось, что 11 ДТП с пострадавшими произошло в Нижегородской области за минувшие сутки.