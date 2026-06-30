Водителя, устроившего смертельное ДТП на нижегородской трассе, заключили под стражу

Напомним, авария произошла днем 27 июня текущего года. Мужчина, управляя грузовым самосвалом SHACMAN, при обгоне попутного средства пересек сплошную линию и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем KIA. В результате ДТП водитель и пассажир легковушки скончались.