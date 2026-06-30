В Воронеже доцент набрала взяток на 325 тысяч

Суд установил, что с 2018-го по 2021-й год доцент кафедры конституционного и административного права ВГАУ им. императора Петра I получила от девяти студентов 325 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной воронежской прокуратуры. За взятки она готовила дипломные работы и положительные отзывы.