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В Воронеже доцент набрала взяток на 325 тысяч

За это ей назначили полуторамиллионный штраф.

Источник: Комсомольская правда

Суд установил, что с 2018-го по 2021-й год доцент кафедры конституционного и административного права ВГАУ им. императора Петра I получила от девяти студентов 325 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной воронежской прокуратуры. За взятки она готовила дипломные работы и положительные отзывы.

30 июня заместитель прокурора Воронеж области Денис Сазин поддержал государственное обвинение в Советском райсуде.

В соответствии с ч. 3 ст. 290 УК РФ виновной назначен штрафа в размере полутора миллионов рублей. Кроме того, она лишена права заниматься педагогической деятельностью ближайшие три года. А 325 тысяч конфискованы в доход государства.

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