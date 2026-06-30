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Силовики проводят обыски у нижегородского бизнесмена Тарабарина — SHOT

Бизнесмен руководит группой компаний по продаже сжиженного газа с 1997 года.

В Нижнем Новгороде с раннего утра ведутся следственные мероприятия: силовики проводят обыски в офисе ГК «Реал‑Инвест» и в квартире её владельца Льва Тарабарина. Возраст предпринимателя — 62 года. Об этом сообщает SHOT.

По данным официального сайта ГК «Реал-Инвест», Тарабарин окончил среднюю школу в Кировске Мурманской области и местный горный техникум, затем отслужил срочную службу в армии. Переехав в Горький, получил диплом пединститута, специальность — «Преподаватель истории и обществознания». Работал до 1993 года в городском центре НТТМ, затем занялся бизнесом. Работал замгендиректора производственно-коммерческой фирмы «Ника». с 1997 года возглавляет ГК «Реал-Инвест», занимающейся продажами сжиженных углеводородов.

Официальных комментариев правоохранительных органов пока не поступало.

Как сообщало ранее, наркоферму в Кстовском районе накрыла полиция.