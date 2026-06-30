Тело бросили в пустой дом: раскрыто убийство женщины под Волгоградом

В Волгоградской области задержали подозреваемого в убийстве 46-летней жительницы села Савинка Палласовского района. Тело женщины нашли 26 июня 2026 года на территории заброшенного домовладения. Следствие установило причастного к преступлению мужчину.
В Волгоградском Следкоме сообщили, что по данным судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила из-за тупой травмы шеи и перелома подъязычной кости. Следственный комитет по Волгоградской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемым оказался знакомый погибшей.
Примерно две недели назад мужчина распивал спиртные напитки в гостях у знакомого, где находилась женщина. Между ними произошел конфликт. После ссоры мужчина нанес ей удары по лицу и шее, а затем переместил тело в заброшенное домовладение в селе Савинка, пытаясь скрыть следы преступления.
В результате слаженной работы следователей СКР и сотрудников полиции в кратчайшие сроки установлено лицо, причастное к совершению преступления, — сообщили в следственном управлении СК РФ по Волгоградской области. Сейчас с задержанным проводят следственные действия.
Подозреваемому решают вопрос об избрании меры пресечения.
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