Тело бросили в пустой дом: раскрыто убийство женщины под Волгоградом

Примерно две недели назад мужчина распивал спиртные напитки в гостях у знакомого, где находилась женщина. Между ними произошел конфликт. После ссоры мужчина нанес ей удары по лицу и шее, а затем переместил тело в заброшенное домовладение в селе Савинка, пытаясь скрыть следы преступления.