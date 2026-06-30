«УП» связала покушение в Монако на украинского олигарха с колл-центрами

Мужчина, пострадавший при взрыве в Монако, получил ожоги и ранения осколками бомбы, его спутница лишилась ног, сообщает издание Nice-Matin со ссылкой на источники. При взрыве женщине частично оторвало ноги, ее срочно доставили в больницу и провели ампутацию, утверждает издание. Также о лежавшей у лестницы после взрыва женщине без ног пишет BFMTV.