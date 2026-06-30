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«УП» связала покушение в Монако на украинского олигарха с колл-центрами

Взрыв в Монако мог быть целенаправленным нападением на украинского олигарха Вадима Ермолаева и иметь отношение к колл-центрам в Днепре, сообщает «Украинская правда» (УП) со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Источник: Reuters

Вадим Ермолаев — бизнесмен из Днепра, основатель торгово-производственной корпорации «Алеф» и один из крупнейших застройщиков города, пишет УП. Прежде Ермолаев входил в рейтинг 100 богатейших украинцев по версии Forbes, но позднее отказался от паспорта Украины в пользу гражданства Кипра.

Мужчина, пострадавший при взрыве в Монако, получил ожоги и ранения осколками бомбы, его спутница лишилась ног, сообщает издание Nice-Matin со ссылкой на источники. При взрыве женщине частично оторвало ноги, ее срочно доставили в больницу и провели ампутацию, утверждает издание. Также о лежавшей у лестницы после взрыва женщине без ног пишет BFMTV.