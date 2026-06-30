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Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Батайске

МЧС: дети погибли при пожаре на улице 2-й Полтавской в Батайске.

Источник: Комсомольская правда

Двое детей погибли при пожаре в Батайске. Трагедия произошла сегодня, 30 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Сообщение о возгорании в частном доме на улице 2-й Полтавской, 43 поступило в 11:38. Когда пожарные прибыли на место, огнем было охвачено 50 кв. метров.

В 11:55 пламя локализовали, в 12:03 потушили открытое горение. В этот момент нашли тела детей. Полную ликвидацию пожара пока не объявляли.

Известно, что всего от РСЧС задействовали 31 человека и десять единиц техники, в том числе от МЧС России — 18 человек и шесть единиц техники.

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