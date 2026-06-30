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Прокуратура Монако отказалась подтверждать личности пострадавших во взрыве

Прокуратура Монако отказалась подтверждать личность пострадавших в теракте.

Источник: Reuters

ПАРИЖ, 30 июн — РИА Новости. Прокуратура Монако отказалась подтверждать личности пострадавших во взрыве.

В понедельник вечером в княжестве произошел взрыв. По заявлению властей, пострадали мужчина, женщина и ребенок. По информации телеканала BFM, одним из раненых оказался украинский бизнесмен Вадим Ермолаев.

«Нет, я не буду подтверждать личность», — сказал генеральный прокурор княжества Стефан Тибо на пресс-конференции, трансляция велась телеканалом TVMonaco.

Он подтвердил, что перед домом пострадавших неизвестный оставил посылку незадолго до их возвращения. Взрыв произошел в тот момент, когда они пришли.

«Поговорить с пострадавшими пока не удалось», — добавил он.

Прокурор отметил, что пострадавший мужчина проживает в княжестве с 2021 года. Он не фигурирует в расследованиях на территории Монако. По информации ведомства, зарубежные органы его не ищут.