Поиски упавшей в реку Ай туристки приостановили из‑за сильного течения

Спасатели приостановили поиски 35-летней туристки, которая упала в реку Ай 28 июня. Женщина сплавлялась на сапборде в составе группы из 15 человек. По предварительным данным, она зацепилась за что-то, попыталась развернуться, ударилась веслом и рухнула в воду. Течение мгновенно унесло ее от остальных участников сплава.
Попытки найти женщину продолжались весь следующий день. Спасатели, сотрудники МЧС и полиции обследовали 8 километров реки — от места предположительного падения до деревни Глухой Остров. Использовали лодки, багры, кошки, а также квадрокоптеры. Берег прочесали пешком. Результатов не было, сообщает «КП-Челябинск».
Сегодня поиски пришлось остановить. В спасательной службе пояснили: из-за сильного течения и высокого уровня воды работать дальше невозможно. Возобновят поиски, когда уровень воды начнет снижаться.
Ранее ИА «Первое областное» писало, что региональный Следком возбудил уголовное дело.