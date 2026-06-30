В Пермском крае медведь напал на 12-летнего школьника

В Кудымкарском районе Пермского края хищник напал на ребенка, собиравшего землянику вместе с матерью. В результате происшествия школьник получил травмы. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
По предварительной информации, медведь появился рядом с людьми, пытаясь забрать собранные ими ягоды. В ходе инцидента животное нанесло 12-летнему подростку несколько ран.
Мальчика доставили в медицинское учреждение, где врачи диагностировали у него гематому поясничной области и ссадины плеча. После оказания необходимой помощи ребенка выписали из больницы для дальнейшего восстановления дома.