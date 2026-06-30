СК: советчанина ждет суд за причинение смерти по неосторожности малолетнему сыну

По версии следствия, обвиняемый из-за неисправной электропроводки использовал в быту несколько удлинителей, один из которых имел видимые повреждения изоляции. Мужчина соединил их между собой и подключил к ним электрическую бытовую технику, создав небезопасный режим эксплуатации.