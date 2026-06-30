СК: советчанина ждет суд за причинение смерти по неосторожности малолетнему сыну

40-летний житель Советска предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности 8-летнему сыну-инвалиду. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.
По версии следствия, обвиняемый из-за неисправной электропроводки использовал в быту несколько удлинителей, один из которых имел видимые повреждения изоляции. Мужчина соединил их между собой и подключил к ним электрическую бытовую технику, создав небезопасный режим эксплуатации.
В результате днем 14 ноября 2025 года из-за аварийного режима работы электросети в квартире произошел пожар, приведший к гибели 8‑летнего сын советчанина. Супруге обвиняемого, также находившейся в квартире в момент возгорания, удалось спастись.
Следствием по уголовному делу допрошены свидетели, получены заключения судебно‑медицинских и пожарно‑технических экспертиз. Сбор доказательств завершен. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.