Один человек погиб и десять пострадали при ДТП с автобусом в Кузбассе

В Кемеровской области произошло столкновение рейсового автобуса с грузовым автомобилем. В результате аварии один человек погиб, еще 10 получили травмы. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Кузбассу.
По данным областной прокуратуры, на 16-м километре автодороги «Объезд города Мариинска» водитель маршрутного автобуса «Нефаз» при выезде на перекресток не предоставил преимущество грузовику, что привело к столкновению. Ведомство организовало проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и соблюдении правил перевозки пассажиров. Кроме того, прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).