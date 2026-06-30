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Один человек погиб и десять пострадали при ДТП с автобусом в Кузбассе

В Кемеровской области рейсовый автобус столкнулся с грузовым автомобилем на трассе под Мариинском. В результате аварии один человек погиб, еще десять получили травмы. Прокуратура организовала проверку и контролирует расследование уголовного дела.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Кемеровской области произошло столкновение рейсового автобуса с грузовым автомобилем. В результате аварии один человек погиб, еще 10 получили травмы. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Кузбассу.

По данным областной прокуратуры, на 16-м километре автодороги «Объезд города Мариинска» водитель маршрутного автобуса «Нефаз» при выезде на перекресток не предоставил преимущество грузовику, что привело к столкновению. Ведомство организовало проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и соблюдении правил перевозки пассажиров. Кроме того, прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

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