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В Воронеже умерла доцент ВГУ с 50-летним стажем

Веры Корзуниной не стало в возрасте 76 лет.

Источник: АиФ Воронеж

Скончалась доцент кафедры вычислительной математики и прикладных информационных технологий факультета ПММ Воронежского государственного университета Вера Корзунина. Педагог ушла из жизни в возрасте 76 лет. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Вера Васильевна посвятила работе в университете пятьдесят лет. За свою долгую профессиональную деятельность она воспитала не одно поколение студентов, передавая им не только знания, но и уважение к труду, ответственность и стремление к постоянному развитию.

Педагога отличали высокий профессионализм, принципиальность, мудрость, доброжелательность и искреннее отношение к людям. Её коллеги отмечают, что для них Вера Васильевна навсегда останется человеком, преданным своему делу, надёжным наставником и отзывчивым товарищем.

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