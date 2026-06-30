Финансовая милиция нашла «черный» таксопарк в Витебской области

Ведомство пояснило, что схему ухода от налогов раскрыло управления Департамента финансовых расследований КГК по Витебской области.
«На граждан Российской Федерации было зарегистрировано семь подконтрольных компаний, между которыми искусственно распределялась выручка, получаемая от оказания услуг такси», — пояснили в комитете.
Такая схема позволяла использовать упрощенную систему налогообложения. Причем выручка, как правило, скрывалась и не отражалась в бухучете, чтобы еще больше минимизировать налоговые платежи.
Кроме того, выяснилось, что более 700 водителей работали на эти компании «в черную». То есть они не были официально оформлены. Деньги водители получали через систему «Яндекс такси». Таким образом их реальная зарплата тоже не проходила через бухгалтерию компаний, соответственно не уплачивался подоходный налог.
Схема использовалась в 2023—2025 годах. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. Наложен арест на их имущество (25 автомобилей) и наличные деньги.