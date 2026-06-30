Финансовая милиция нашла «черный» таксопарк в Витебской области

Кроме того, выяснилось, что более 700 водителей работали на эти компании «в черную». То есть они не были официально оформлены. Деньги водители получали через систему «Яндекс такси». Таким образом их реальная зарплата тоже не проходила через бухгалтерию компаний, соответственно не уплачивался подоходный налог.