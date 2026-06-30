Суд отправил замглавы миндортранса Челябинской области в колонию на четыре года

Напомним, Харченко задержали еще в декабре 2024 года сотрудники УФСБ России по Челябинской области. Чиновник знал о некачественных дорогах и отмытых деньгах, но принимал объекты. В ноябре 2025 года, на первом заседании, Харченко свою вину признал. Его обвиняли в организации преступной схемы на строительстве дороги к поселку Джабык и участка трассы Чебаркуль-Мисяш-М-5. Харченко знал о нарушениях ГОСТа, тонком асфальте и дешевых материалах. За «прикрытие» подрядчика — компании Нвера Колозяна — Харченко даже получил новый айфон.