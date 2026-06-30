Экс-главу нижегородского «Теплоэнерго» Халтурина выпустили из-под стражи

Напомним, что 28 апреля, Сормовский районный суд Нижнего Новгорода продлил Халтурину содержание под стражей до 28 сентября. Фигуранту вменяют три эпизода превышения должностных полномочий. По версии следствия, он мог предпринимать действия, направленные на сокрытие недостатков, выявленных в ходе модернизации Нагорной теплоцентрали.