Экс-главу нижегородского «Теплоэнерго» Халтурина выпустили из-под стражи

30 июня на очередном судебном заседании была изменена мера пресечения в отношении бывшего руководителя компании «Теплоэнерго» Ильи Халтурина. Об этом сообщили в ИА «Нижний сейчас».
Вместо содержания под стражей суд назначил ему запрет определённых действий — такого решения удалось добиться стороне защиты.
Напомним, что 28 апреля, Сормовский районный суд Нижнего Новгорода продлил Халтурину содержание под стражей до 28 сентября. Фигуранту вменяют три эпизода превышения должностных полномочий. По версии следствия, он мог предпринимать действия, направленные на сокрытие недостатков, выявленных в ходе модернизации Нагорной теплоцентрали.
Ранее экс-сотрудник «Теплоэнерго» дал показания по делу Ильи Халтурина.