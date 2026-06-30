Почти 35 млн рублей похитили мошенники у нижегородцев за неделю

Полиция отмечает, что правоохранители никогда не требуют по телефону переводить или раскрывать банковские данные, и призывает при сомнительных звонках самостоятельно перезванивать в официальный контакт‑центр банка. Эксперты советуют проверять репутацию продавца перед онлайн‑покупкой, избегать стопроцентной предоплаты и не доверять обещаниям гарантированной высокой доходности. При обнаружении мошенничества необходимо незамедлительно обращаться в полицию по номерам 02 или 102 (с мобильного). Правоохранительные органы продолжают работу по выявлению и пресечению мошеннических схем и просят граждан быть бдительными.