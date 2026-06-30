Почти 35 млн рублей похитили мошенники у нижегородцев за неделю

За прошлую неделю в Нижегородской области зарегистрировано 50 преступлений, совершённых с использованием мошеннических схем, в результате которых жители потеряли почти 35 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Чаще всего злоумышленники действовали через подставные объявления при онлайн‑покупках (14 случаев), звонки от якобы службы безопасности банка (13 случаев) и предложения «быстрого заработка» (8 случаев).
В частности, 38‑летний житель Навашина перевёл 202 000 рублей при покупке мотоцикла, но продавец исчез после получения предоплаты. В Нижнем Новгороде 22‑летняя студентка и 64‑летняя пенсионерка, общаясь с лицами, представлявшимися сотрудниками «Росфинмониторинга», лишились в сумме 1,55 млн рублей по указаниям мошенников. Ещё один случай — 32‑летняя женщина из Ленинского района перевела на инвестиционную платформу мошенников 7,028 млн рублей, включая кредитные средства; после перечисления связь с «куратором» прекратилась.
Полиция отмечает, что правоохранители никогда не требуют по телефону переводить или раскрывать банковские данные, и призывает при сомнительных звонках самостоятельно перезванивать в официальный контакт‑центр банка. Эксперты советуют проверять репутацию продавца перед онлайн‑покупкой, избегать стопроцентной предоплаты и не доверять обещаниям гарантированной высокой доходности. При обнаружении мошенничества необходимо незамедлительно обращаться в полицию по номерам 02 или 102 (с мобильного). Правоохранительные органы продолжают работу по выявлению и пресечению мошеннических схем и просят граждан быть бдительными.
Ранее сообщалось, что нижегородец потерял 2,5 млн рублей, поверив «курьеру» с кодовым словом «Ласточка».