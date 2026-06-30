Пермякам вернули незаконно снятые цифровыми сервисами деньги

Еще одно исковое требование поступило в отношении ИП Богуш М. В. Предприниматель распространял сервис SOCIALVISOR. Пермяк приобрел пробную однодневную подписку на цифровой продукт. На следующий день сервис автоматически продлил ее на 14 дней по цене 990 ₽ без уведомления клиента. Требование о возврате денежных средств предприниматель также не удовлетворил.