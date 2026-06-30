Пермякам вернули незаконно снятые цифровыми сервисами деньги

Краевой Роспотребнадзор рассмотрел жалобы жителей Перми на цифровые сервисы. После истечения пробного бесплатного периода на предоставление услуг им автоматически продлили подписку.
В надзорное ведомство обратились потерпевшие, которые оформили на 14 дней подписку в цифровом сервисе START. По истечении пробного срока подписку автоматически продлили. Потребители не получили уведомления о предстоящем списании. Требование о возврате денежных средств ООО «Старт. Ру» не удовлетворило.
Еще одно исковое требование поступило в отношении ИП Богуш М. В. Предприниматель распространял сервис SOCIALVISOR. Пермяк приобрел пробную однодневную подписку на цифровой продукт. На следующий день сервис автоматически продлил ее на 14 дней по цене 990 ₽ без уведомления клиента. Требование о возврате денежных средств предприниматель также не удовлетворил.
Мировые судьи судебных участков Перми удовлетворили исковые требования Роспотребнадзора в отношении ООО «Старт. Ру». В пользу пострадавших от незаконных действий взыскали 13 170 ₽, из которых 7 600 ₽ составил моральный вред.
Мировой судья судебного участка № 2 Ленинского судебного района Перми по иску в отношении ИП Богуш М. В. также взыскал списанные денежные средства, компенсацию морального вреда и штраф за отказ вернуть потребителю средства в добровольном порядке. Пермяку выплатили 8 880 ₽, включая моральный вред 5 000 ₽