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В Батайске возбудили уголовное дело после гибели двух подростков при пожаре

Следователи выясняют обстоятельства смертельного пожара на 2-й Полтавской в Батайске.

Источник: Комсомольская правда

В Батайске после гибели при пожаре двух подростков 14 и 15 лет возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

— В настоящее время проводится осмотр места происшествия, опрашиваются владельцы дома, а также очевидцы произошедшего, — прокомментировали в СК.

Известно также, что ход расследования взяли на контроль в прокуратуре.

По информации МЧС, пожар произошел на улице 2-й Полтавской. Горела летняя кухня. Площадь пожара составила 50 кв. метров. Тела погибших подростков обнаружили во время тушения. Предварительно, огонь разгорелся из-за неисправной электропроводки на потолке.

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