Новый глава воронежского МВД рассказал о мерах по наведению порядках на улицах

Руководитель воронежского главка МВД Максим Петрушин на пресс-конференции рассказал о планах по наведению порядка на улицах столицы региона.
Полиция намерена обратиться в Воронежскую облдуму с рядом законодательных инициатив, а также будет заниматься наведением порядка своими силами.
Одно из предложений — обязать уличных музыкантов согласовывать репертуар и время выступлений на главной улице Воронежа, проспекте Революции.
Другая законодательная инициатива касается уже всех городских улиц — ограничения по езде мотоциклов и другого транспорта с усилителями звука.
«После 11 ночи мы не столько слышим гул сирен, сколько гул мотоциклистов. Они делают это, чтобы показать себя, у них нет никаких оснований заниматься этим», — заявил Максим Петрушин.
Также рассматривается вариант об обязательной регистрации всех средств индивидуальной мобильности, как это сделано в Москве и Московской области.
Еще одна инициатива уже реализуется силами главка: «несмотря на некомплект состава», увеличено число нарядов для патрулирования проспекта Революции.
Также ГУ МВД пристальное внимание уделяет заведениям общепита, где регулярно происходят драки между посетителями. «Мы для себя сделаем анализ питейных заведений, обратим внимание на эти объекты. Не мешая предпринимательской деятельности, будем контролировать ситуацию на улице, чтобы не допускать происшествий», — заявил Максим Петрушин.