Новый глава воронежского МВД рассказал о мерах по наведению порядках на улицах

Также ГУ МВД пристальное внимание уделяет заведениям общепита, где регулярно происходят драки между посетителями. «Мы для себя сделаем анализ питейных заведений, обратим внимание на эти объекты. Не мешая предпринимательской деятельности, будем контролировать ситуацию на улице, чтобы не допускать происшествий», — заявил Максим Петрушин.