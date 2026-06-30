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В Воронеже экс-доцента вуза оштрафовали на 1,5 млн рублей за взятки

Педагог получила от девяти учащихся 325 тысяч рублей.

Источник: АиФ Воронеж

Бывшему доценту кафедры одного из вузов Воронежа вынесли приговор за взятки от студентов (ч.3 ст. 290 УК РФ). Женщина должна будет выплатить штраф в размере 1,5 млн рублей. Также её на три года лишили права заниматься педагогической деятельностью. Об этом сообщили в региональном СУ СКР во вторник, 30 июня.

Следствием и судом установлено, что в период с декабря 2018 года по декабрь 2020 года осуждённая получила от девяти учащихся взятки на сумму 325 тысяч рублей. В обмен педагог писала за студентов выпускные квалификационные работы и составляла на них положительные отзывы. Это позволяло выпускникам получить допуск к защите и положительные оценки.

Преступная деятельность женщины была пресечена следователем СК во взаимодействии с сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по региону.

На имущество фигуратки дела наложили арест. Также в доход государства конфисковали 325 тысяч рублей, что эквивалентно сумме взяток.

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