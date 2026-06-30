В Воронеже экс-доцента вуза оштрафовали на 1,5 млн рублей за взятки

Бывшему доценту кафедры одного из вузов Воронежа вынесли приговор за взятки от студентов (ч.3 ст. 290 УК РФ). Женщина должна будет выплатить штраф в размере 1,5 млн рублей. Также её на три года лишили права заниматься педагогической деятельностью. Об этом сообщили в региональном СУ СКР во вторник, 30 июня.
Следствием и судом установлено, что в период с декабря 2018 года по декабрь 2020 года осуждённая получила от девяти учащихся взятки на сумму 325 тысяч рублей. В обмен педагог писала за студентов выпускные квалификационные работы и составляла на них положительные отзывы. Это позволяло выпускникам получить допуск к защите и положительные оценки.
Преступная деятельность женщины была пресечена следователем СК во взаимодействии с сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по региону.
На имущество фигуратки дела наложили арест. Также в доход государства конфисковали 325 тысяч рублей, что эквивалентно сумме взяток.